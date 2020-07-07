Стоимость проживания в отелях Сочи и Крыма выросла на 50%

Цены на номера в отелях Сочи и Крыма выросли на 50% – туроператоры

Цены на номера отелей Сочи и Крыма выросли на 50%, сообщают туроператоры.

Причиной является высокий спрос на курорты у Черного моря вследствие закрытых границ. Однако даже по завышенным ценам забронировать номер становится большой проблемой, передает телеканал Москва 24. Так, менеджер по бронированию одного из сочинских отелей Александра Астафьева отметила, что все номера расписаны до середины сентября.

"Сейчас в отеле отдыхает 100 человек. У нас полная загрузка. Могу вам сказать больше – до середины сентября у нас нет ни одного свободного номера", – заявила Астафьева.

Генеральный менеджер пятизвездочного отеля Самвел Саруханян отметил, что в настоящее время они закрыли все тарифы. В случае появления свободной брони она стоит в районе 400-600 тысяч рублей, сообщил он.

"Тарифная политика подразумевает динамическое ценообразование. Часть гостей могли приобрести в наш отель путевки заранее и заехать на две недели к нам в июле примерно за 200 тысяч рублей. Сейчас доступных тарифов нет", – сказал Саруханян.

Среди причин роста цен на курортные отели также называют расходы на меры по соблюдению санитарной безопасности. Однако наиболее находчивые туристы не связываются с бронью, а устраивают кемпинги прямо на побережье, отмечают туроператоры.

Ранее Росавиация продлила запрет на международные авиаперелеты до 1 августа. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия обсуждает открытие границ с другими странами. Однако, по его словам, в настоящий момент не было решений по этому вопросу. Об отсутствии ясности в вопросе открытия границ Европейского Союза для россиян сообщал и президент России Владимир Путин.