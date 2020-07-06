Путин заявил об отсутствии ясности в вопросе открытия границ ЕС для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил об отсутствии ясности в перспективах открытия зарубежными странами своих границ для российских туристов. Об этом сообщает ТАСС.

"Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан даже в период летних отпусков", – заявил Путин.

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона. На первом этапе на территорию ЕС разрешено въезжать гражданам 14 государств, Россия и США в этот список не вошли.

Ограничения для перемещений через внешние границы сняли для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Отмечается, что Китай сможет стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан Европейского союза.

В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

