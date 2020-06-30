ЕС начнет открывать границы с 1 июля

16:53
Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Евросоюз с 1 июля начнет открывать свои границы, сообщает РИА Новости. На первом этапе заехать на территорию ЕС смогут граждане 14 государств, Россия и США в этот список не вошли.
Ограничения для перемещений через внешние границы снимут для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.
Китай сможет стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан Европейского союза.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока отсутствует информация об открытии границ РФ. Представитель Кремля отметил, что такое решение будет приниматься в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом. При этом будет учитываться мнение эпидемиологов и данные, полученные от зарубежных стран.
В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.
Ранее СМИ сообщали, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.
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