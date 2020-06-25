Решения о сроках открытия российских границ пока не принимались – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информации о возможных сроках открытия российских границ пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, такое решение будет приниматься в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом. При этом будет учитываться мнение эпидемиологов и данные, полученные от зарубежных стран.

"Но пока в этом плане ничего не менялось", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия откроет международное авиасообщение только тогда, когда это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

При этом Борисов отметил, что точные сроки возобновления международных полетов пока назвать невозможно.

В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением коронавирусной инфекции. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

Ранее СМИ сообщали, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.