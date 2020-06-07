СМИ сообщили о предложении возобновить авиасообщение с 15 странами с июля

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Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля, передает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

Речь идет о восстановлении международного авиасообщения из ряда городов РФ в 15 стран. Ожидается, что их список Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно. По утверждению источника, для бизнес-авиации планируется открыть полеты "почти во все страны".

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. По его мнению, сейчас ситуация с коронавирсом пока "слишком подвижная". Грушко объяснил, что ряд стран открывают свои границы в основном точечно и больше для отдельных стран-соседей.

Минтранс РФ надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, а перевозки внутри страны могут начать постепенно восстанавливать в середине июня, считает министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Глава Ростуризма Зарина Догузова полагает, что предпосылок для быстрого возобновления отрасли в мире пока что нет. Она пояснила, что ситуация во многих странах остается сложной.

В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Шаг был связан с распространением коронавируса.