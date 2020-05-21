Прогнозы на лето. Когда откроют границы и что будет с пляжным отдыхом

После долгого карантина отдельные страны начинают снимать ограничения и готовы открыть свои границы уже этим летом с сохранением мер предосторожности. Рассказываем, когда можно будет снова путешествовать и какие страны первыми пустят туристов на свои пляжи.

С 1 июня поэтапно возобновляются рейсы по России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минтранс РФ рассчитывает, что перевозки внутри страны могут начать постепенно восстанавливаться в середине июня этого года, а международное авиасообщение возобновится в июле. На возможность открытия полетов будут влиять в первую очередь вопрос безопасности и эпидемиологическая ситуация в других странах.

С первого июня авиакомпания "Победа" постепенно возобновляет полеты по России, по 73 направлениям уже начались продажи билетов. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил Москве 24, что с учетом улучшения эпидемиологической ситуации с 1 июня начнут открываться некоторые места отдыха. На первом этапе это санаторно-курортные объекты с медицинской лицензией.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Мы ожидаем, что открытие будет происходить поэтапно. С 1 июня откроются санатории, а начиная с июля, наверное, уже и гостиницы на курортах. До 31 мая они пока закрыты. Эти ограничения будут в каждом регионе утверждены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

При этом к пассажирам будут предъявляться особые требования: проверка температуры на входе в аэропорт, рассадка на борту в шахматном порядке, запрет на перемещение по салону во время перелета. Все пассажиры обязаны летать в масках и перчатках, и, если полет длится более трех часов, защитные средства должны меняться.



Ранее в Минтрансе заявили, что рассчитывают на возобновление международного авиасообщения в июле. До этого момента в отношении россиян действуют временные ограничения на международный туризм. Пакетные туры на июнь по зарубежным направлениям уже аннулируются. Об этом объявили компании ANEX Tour, Coral Travel и PEGAS Touristik. Туры с перелетами на чартерах можно перенести без штрафов и других затрат.

Туроператоры предлагают россиянам перенести поездки на более поздний срок, вплоть до конца следующего года. В АТОР сообщили, что воздушное сообщение с целью туризма планируется к открытию в третьем квартале этого года. В свою очередь, представители Российского союза туриндустрии полагают, что возобновить выездной и въездной туризм в том формате, в котором он был до пандемии коронавируса, можно с 1 января 2021 года.

Турция, Кипр, Греция

Фото: ТАСС/Zuma/Diego Cupolo

С 20 мая открывает свои границы Турция, но пока только для тех, кто едет в страну в медицинских целях. Находясь в Турции на время оздоровительного периода, у туристов не будет возможности свободно перемещаться по пляжам. По прибытии в аэропорт Стамбула или Анкары пассажир должен предъявить справку с отрицательным тестом на COVID-19. После чего человека сразу доставят в лечебное учреждение, которое нельзя будет покидать в течение всего периода пребывания в стране.

Как сообщает РИА Новости, Турция планирует начать обычный туристический сезон поэтапно с середины июня. Ожидается, что первыми гостями будут туристы из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран.

С 15 июня июня открывает туристический сезон Греция, поскольку пандемия коронавируса в ЕС идет на спад. С 1 июля постепенно возобновятся международные чартеры. Но предполагается, что в этом году на курортах будут закрыты бары и дискотеки. При этом пляжи, море и возможность посещения достопримечательностей останутся. Из-за 30-градусной жары в Греции уже открылись 515 организованных пляжей.



В целях безопасности на греческих пляжах с контролируемым входом действуют ограничения: количество отдыхающих не должно превышать 40 человек на одну тысячу квадратных метров.



Установлено минимальное расстояние между стойками зонтов в четыре метра и расстояние между двумя лежаками под разными зонтами в полтора метра.



На организованных пляжах после каждого человека должны дезинфицироваться шезлонги, а купающиеся обязаны стелить на лежак полотенце. Кроме того, еду в барах можно покупать только в упаковке навынос, алкогольные напитки запрещены к продаже и употреблению.

С 15 июня должен быть готов к приему туристов Кипр. Однако финальное решение будет зависеть от кабинета министров, рекомендаций экспертов и министерств здравоохранения и транспорта. В связи с пандемией на острове будут введены специальные нормы по оказанию туристических услуг, организации питания, трансферов, поведения туристов в отелях, на пляжах и в такси.

Грузия, Сербия, Италия

Фото: ТАСС/DPA/Rolf Haid

С 15 июня Грузия открывает свои границы для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля начинает принимать иностранных туристов. Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что с открытием на сухопутных границах будет обеспечен безопасный коридор с соседними странами. Также безопасный коридор будет создан с точки зрения двусторонних переговоров с туристически интересными для Грузии странами.

Постепенно начинает пускать туристов и Сербия, которая с 15 марта по 7 мая находилась в режиме чрезвычайного положения из-за коронавируса. С 1 июня она открывает свои границы для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории. По словам посла Сербии в РФ Мирослава Лазански, возобновление авиасообщения между Сербией и Россией будет зависеть от ситуации с COVID-19 и договоренности между авиакомпаниями.



Для въезда в Сербию граждане России обязаны будут предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, причем тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до пересечения границы.



C 3 июня открывает границы на въезд и выезд Италия. Но пока страна будет принимать только граждан ЕС. Власти решили снять ограничения в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Но, если обстановка ухудшится, сроки открытия границ могут быть сдвинуты. Для других стран Италия останется закрытой как минимум до середины июня. Решения по открытию каждой из стран ЕС будет принимать Еврокомиссия.

В целом в текущей ситуации пока рано говорить об открытии международных границ и привычном нам пляжном отдыхе на курортах. По прогнозам экспертов, нормальное авиасообщение может возобновиться не раньше третьей декады 2020 года. Финальные решения об открытии границ будут сделаны исходя из эпидемиологической обстановки и снятия карантинных режимов в других странах.

Где россияне смогут отдохнуть в этом году

По данным ВОЗ на 21 мая, коронавирусом в мире заражено уже более 4,8 миллиона человек, более 318 тысяч скончалось. Больше всего больных COVID-19 проживает в США (свыше 1,4 миллиона человек), России (свыше 317 тысяч), Бразилии (свыше 254 тысяч), Великобритании (свыше 248 тысяч), Испании (более 232 тысяч), Италии (более 226 тысяч), Германии (более 176 тысяч), Турции (более 151 тысячи), Франции (свыше 140 тысяч), Иране (более 126 тысяч), Индии (более 106 тысяч).

