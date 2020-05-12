Туристические поездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация предлагают с начала лета разрешить турпоездки внутри страны. Речь идет о передвижении с 1 июня между регионами с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, передает РИА Новости заявление РСТ.
"С 1 июля РСТ и РГА считают целесообразным возобновить взаимные турпоездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса, постоянно расширяя их список по мере спада эпидемии", – следует из совместного письма, направленного президентом РСТ Андреем Игнатьевым и президентом Российской гостиничной ассоциации Геннадией Ламшиным министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.
В тексте также говорится о возобновлении выездного и въездного туризма в формате, существовавшем до пандемии коронавируса. Как считают авторы письма, возобновить такой формат можно с 1 января 2021 года.
Отраслевые объединения подготовили предложения для включения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни. С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы.
Ранее стало известно, что проверку адреса проживания россиян ужесточат на вывозных рейсах.
Кроме того, недавно Ростуризм сообщил, какой отдых может открыться первым после снятия ограничений.
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