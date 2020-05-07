В ГД готовы поддержать законопроект, позволяющий не возвращать пассажирам деньги за билеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Юрий Смирнов заявил Москве 24 о готовности поддержать законопроект, позволяющий перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях коронавируса.

По его мнению, данная мера не удовлетворит многих, но она вынужденная.

Депутат подчеркнул, что людей в данной ситуации никто не бросает. Пассажирам предлагают альтернативные способы возврата средств, такие как перевод денег на личный счет для покупки нового билета или выдача ваучера на будущую поездку.



Юрий Смирнов член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Если входить в положение людей, то люди свои деньги уже передали перевозчикам, но ситуация очень сложная. Их никто не бросает, им все равно эти средства в той или иной форме предлагается вернуть. Да, может, не всех это устроит, но это вынужденная мера.

Смирнов также отметил, что данное решение является взвешенным и с ним надо соглашаться.

Ранее СМИ сообщили о планах правительства разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Законопроект, подготовленный Минэкономразвития, предполагает, что денежные средства будут переведены на счет пассажира для покупки нового билета или выданы в виде ваучера на будущую поездку.

В начале апреля Федеральное агентство по туризму выпустило рекомендации туристам, где говорится о возврате денег за неиспользованные туры. Речь идет о поездках, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.