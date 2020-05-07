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Москва 24

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Общество

11:42

В ГД готовы поддержать законопроект, позволяющий не возвращать пассажирам деньги за билеты

общество транспорт эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Юрий Смирнов заявил Москве 24 о готовности поддержать законопроект, позволяющий перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях коронавируса.

По его мнению, данная мера не удовлетворит многих, но она вынужденная.

Депутат подчеркнул, что людей в данной ситуации никто не бросает. Пассажирам предлагают альтернативные способы возврата средств, такие как перевод денег на личный счет для покупки нового билета или выдача ваучера на будущую поездку.

Если входить в положение людей, то люди свои деньги уже передали перевозчикам, но ситуация очень сложная. Их никто не бросает, им все равно эти средства в той или иной форме предлагается вернуть. Да, может, не всех это устроит, но это вынужденная мера.
Юрий Смирнов
член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

Смирнов также отметил, что данное решение является взвешенным и с ним надо соглашаться.

Ранее СМИ сообщили о планах правительства разрешить перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Законопроект, подготовленный Минэкономразвития, предполагает, что денежные средства будут переведены на счет пассажира для покупки нового билета или выданы в виде ваучера на будущую поездку.

В начале апреля Федеральное агентство по туризму выпустило рекомендации туристам, где говорится о возврате денег за неиспользованные туры. Речь идет о поездках, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.

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