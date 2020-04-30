В "Аэрофлоте" рассказали о правилах использования ваучеров при возврате билетов

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Авиакомпания "Аэрофлот" предлагает пассажирам новый инструмент компенсации стоимости билетов за полеты в случае их отмены или отказа от перевозки. Меры принимаются в период пандемии коронавируса, заявили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что клиенты получат сертификат, номинал которого будет соответствовать сумме оплаченной провозной платы.

Возмещение в форме сертификата доступно всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов вне зависимости от условий тарифа, в том числе по невозвратным тарифам, в случае, если рейс не был отменен, но пассажир заблаговременно заявил об отказе от перевозки.

В том случае, если рейс отменили, при оплате сертификатом пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет.

Кроме того, для клиентов компании с билетом по тарифу "Максимум" при оплате сертификатом предоставляется однократная 25-процентная скидка от действующего тарифа на новый перелет.

Оформить сертификат можно после окончания режима самоизоляции, но не ранее 15 мая 2020 года.

Так, воспользоваться сертификатом можно в течение 3 лет с даты рейса по первоначальному билету.

До этого официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин говорил, что компания начнет вводить ваучеры на перелет за отмену рейса из-за эпидемиологической ситуации. Планируется, что ими можно будет воспользоваться на внутренних и международных авиарейсах. Сейчас форма выдачи ваучера клиентам и порядок обсуждаются.

Недавно в авиакомпании S7 поделились прогнозом, согласно которому международное авиасообщение будет возобновлено не ранее чем через год. Перевозчик считает, что осенью или зимой этого года начнется вторая волна пандемии коронавируса и границы останутся закрытыми.

В связи с ограничениями авиакомпании начали замещать пассажирские перевозки грузовыми. Самолеты доставляют защитные маски, антисептики, медикаменты и другие необходимые вещи.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" запланировал на 3 мая спецрейс для вывоза россиян с Кипра.