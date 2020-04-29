"Аэрофлот" вместо денег за билеты введет ваучеры при отмене рейсов

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"Аэрофлот" будет вводить ваучеры на перелет за отмену рейса из-за эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки", – объяснил Демин.

По его словам, новая программа затронет и рейсы, когда пассажиры сами приняли решение сдать билеты на фоне эпидемиологической обстановки.

Ваучеры будут действовать на внутренние и международные перелеты. В настоящий момент форма выдачи ваучера клиентам авиакомпании и порядок обсуждаются, добавил Демин.

Он уточнил, выдача может осуществляться до конца этого года, а срок их действия будет 3 года. Компании предстоит принять соответствующий нормативный акт.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" предлагает не возвращать пассажирам деньги за неиспользованные билеты.