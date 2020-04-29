Вывозной рейс с 257 россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Вывозной рейс "Аэрофлота" SU103 с российскими гражданами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщается на официальной странице посольства РФ в США в Facebook.

Известно, что на борту лайнера находятся 257 граждан России. В их числе – российские школьники, которые находились в США по линии учебных и ознакомительных программ.

"Российские дипломаты в США желают соотечественникам благополучного возвращения домой!" – написали в пресс-службе российского дипведомства.

По информации электронного табло международного аэропорта имени Джона Кеннеди, лайнер с россиянами вылетел в Москву в 19:20 (2:36 по московскому времени). Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт Шереметьево в 11:40 по московскому времени.

Ранее посол России в Штатах Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, "застрявших" в США, вылетит из Нью-Йорка в Москву 28 апреля. Отмечалось, что сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с родителями детей и делают все возможное, чтобы они вовремя прибыли на рейс.