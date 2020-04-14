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Общество

14 апреля, 19:17

Десятки российских школьников находятся в сложном положении в США – МИД РФ

происшествия общество за рубежом

Фото: AP Photo/Michael Dwyer

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на территории Соединенных Штатов остается несколько десятков российских школьников. По ее словам, ученики могут оказаться в сложном положении из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

"МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей", – заявила Захарова.

В настоящее время российские власти выясняют информацию о российских школьниках, в том числе их точное число и местонахождение.

Представитель ведомства отметила, что Россия отказалась от участия в программе школьных обменов FLEX еще в 2014 году, поскольку организаторы не были способны гарантировать благополучное возвращение детей домой.

"Нам пришлось пресечь подобные мероприятия, но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком. В критической ситуации эта афера вскрылась", – резюмировала Захарова.

4 апреля кабмин утвердил порядок оказания помощи россиянам, оставшимся за границей и не имеющим возможности вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что выделенные правительством средства пойдут на оказание социальной поддержки оставшимся за рубежом гражданам РФ.

Спустя несколько дней Росавиация согласовала график вывозных рейсов россиян. Сообщалось, что из-за границы выразили намерение вернуться порядка 5 тысяч граждан.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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