Десятки российских школьников находятся в сложном положении в США – МИД РФ

14 апреля, 19:17
Фото: AP Photo/Michael Dwyer
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на территории Соединенных Штатов остается несколько десятков российских школьников. По ее словам, ученики могут оказаться в сложном положении из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
"МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей", – заявила Захарова.
В настоящее время российские власти выясняют информацию о российских школьниках, в том числе их точное число и местонахождение.
Представитель ведомства отметила, что Россия отказалась от участия в программе школьных обменов FLEX еще в 2014 году, поскольку организаторы не были способны гарантировать благополучное возвращение детей домой.
"Нам пришлось пресечь подобные мероприятия, но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком. В критической ситуации эта афера вскрылась", – резюмировала Захарова.
4 апреля кабмин утвердил порядок оказания помощи россиянам, оставшимся за границей и не имеющим возможности вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что выделенные правительством средства пойдут на оказание социальной поддержки оставшимся за рубежом гражданам РФ.
Спустя несколько дней Росавиация согласовала график вывозных рейсов россиян. Сообщалось, что из-за границы выразили намерение вернуться порядка 5 тысяч граждан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: