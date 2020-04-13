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Общество

02:49

Около пяти тысяч человек планируют вернуться в РФ из-за рубежа

общество безопасность транспорт туризм за рубежом

Фото: Depositphotos

Около пяти тысяч граждан России планируется вернуть домой в ближайшие несколько дней, передает портал "Мир 24".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян.

Рейсы планируется осуществить из Индонезии, Испании, Индии, Италии, Нидерландов, Турции, США и Черногории в Москву.

Для этого необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги". График вывоза утверждается оперативным штабом.

Мишустин заявил о более чем 35 тысячах заявок от граждан на возвращение в РФ

Ранее стало известно, что более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за материальной помощью.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в первую очередь из-за границы вывезут уехавших в 2020 году.

С 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами. При этом эвакуация россиян продолжается.

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