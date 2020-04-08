Туристам вернут деньги за отмененные из-за COVID-19 поездки

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Туристы получат возмещение за отмененные на фоне пандемии коронавируса поездки из фонда персональной ответственности туроператоров. Об этом сообщает РИА Новости.
Распоряжение о выплатах подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, деньги за путевку вернут, если путешествие планировалось "с начала действий ограничений" до 1 июня 2020 года.
Уведомление о возврате средств необходимо до 15 апреля подать в объединение туроператоров. Если это не будет сделано, то туроператор должен будет передать ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператоров не позднее 15 апреля уже 2021 года.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству РФ заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года. Данное решение, как объяснили в организации, поможет фирмам не обанкротиться и выполнить обязательства перед туристами, которые не отменили, а перенесли поездки.
За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660. Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции.
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