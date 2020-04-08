Туроператоры рассказали о спросе на путешествия после урегулирования ситуации с COVID-19

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Российские туроператоры не рассчитывают на "компенсационную" волну отложенного спроса на путешествия после стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на АТОР.
Специалисты прогнозируют, что в первую очередь будет восстанавливаться сектор деловых поездок.
Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что ожидаются потери в 25–30% годовой выручки.
"Даже если российские курорты откроются 1 июня, люди не сразу поедут. Опасение людных мест останется, это сейчас видно по Китаю", – отметил Ромашкин.
Гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов пояснил, что после стабилизации ситуации с коронавирусом спрос будет зависеть от того, какие направления откроются.
"Условно, если откроется Черноморское побережье, то туда прежде всего поедут семьи и люди старшего поколения. То же самое будет, если откроется, предположим, не вся Турция, а только Анталья, которую турецкие власти превратят в закрытый курорт", – полагает специалист.
Некоторые участники рынка предполагают, что при оптимистичном сценарии развития событий летом спрос восстановится.
"В первые три месяца после снятия ограничений поедут все, кто будет располагать финансами, уже вне зависимости от возраста", – считает замгенерального директора туроператора ANEX Tour Яна Муромова.
В TUI полагают, что после самоизоляции стоит ждать интереса туристов прежде всего к краткосрочным поездкам.
Ранее АТОР попросила предоставить иностранным туристам, которые приобрели визу для въезда в Россию, но не смогли приехать, возможность посетить страну в течение года после завершения пандемии. В организации обратили внимание на то, что 150 тысяч туристов планировали визит в Россию до июля, однако из-за закрытия границ они не смогут осуществить поездку.
МИД и ФСБ призвали не отказываться от введения электронных туристических виз с 1 января 2021 года. В организации полагают, что это позволит быстрее восстановить отрасль въездного туризма.
Кроме того, стало известно о том, когда российские туристы смогут получить денежную компенсацию за нереализованные путевки. Выплаты осуществят после того, как будет принят закон о дополнительных полномочиях правительства в условиях чрезвычайной ситуации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин окажет поддержку туристической отрасли.
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