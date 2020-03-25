В АТОР сообщили, когда возобновят продажу туров за границу

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В АТОР рассказали, когда можно будет снова купить тур за границу. "Решение о возобновлении продаж туров в другие страны будет приниматься позднее в зависимости от развития ситуации с эпидемией коронавируса", – сообщил Москве 24 вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

В соответствии с рекомендациями Ростуризма и МИД туроператоры временно приостановили продажу туров за рубеж.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР В этой ситуации многие туроператоры приняли каждый персонально свое решение. Ряд операторов приостановили продажу туров до 20 апреля, ряд других операторов – до 30 апреля.

Эксперт отметил, что по турам на даты позже 20 и 30 апреля (в зависимости от конкретного туроператора), которые были забронированы ранее, будет принято отдельное решение с учетом изменения ситуации. При этом в большинстве турагентств сейчас можно приобрести путевки за границу на летние и последующие месяцы в зависимости от страны путешествия.

"Новые туры на более поздние даты есть в предложении, но у каждого оператора они носят персонализированный характер в зависимости от страны и направления. В такой ситуации решения будут приниматься оперативно по фактически новым обстоятельствам и рекомендациям", – подчеркнул Горин.

С 23 марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только отдельные рейсы из Москвы в столицы и крупные города других стран. Все организованные туристы вернутся в Россию из-за рубежа до конца этой недели.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось до 658 человек. Случаи инфицирования зафиксировали в 55 регионах.

В Москве приняты новые меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, в столице временно закрывают ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Президент России объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.