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Москва 24

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Общество

12:35

Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России находится на контроле

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России находится на контроле. С заявлением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

"Ситуация находится на контроле", – сказала Голикова в ходе совещания у премьер-министра страны Михаила Мишустина.

По словам вице-премьера, в России сейчас 658 заболевших коронавирусом в 55 регионах, выздоровело 29 человек. Под наблюдениями в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 290 до 410 человек. Продолжается разработка вакцины.

В целях борьбы с распространением коронавируса с 21 марта по 12 апреля в Москве приостановлены все занятия в школах, преподаватели могут вести уроки в режиме онлайн.

В столице также не работают учреждения дополнительного образования, обучение проходит в удаленном режиме. Кроме того, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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