В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время режима самоизоляции из-за коронавируса.
Депутат подчеркнул, что считает нецелесообразным освобождать от уплаты платежей за коммунальные услуги всех граждан, подчеркнув, что уровни дохода у населения разные.
По его мнению, прекратив платить за жилищно-коммунальные услуги, предприятия окажутся без финансовых средств, а следом и ожидается потеря заработной платы. Депутат отметил, что вместо этого стоит рассмотреть возможность снижения планки субсидирования.
"Субсидирование у нас в среднем предусмотрено, что если ты тратишь 22% на коммунальные услуги, то сверх этого государство субсидирует. Возможно, стоит снизить планку: не 22%, а больше 10%", – цитирует RT слова Качкаева.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время самоизоляции из-за коронавируса. По его словам, россиянам приходится нести дополнительные издержки вследствие пребывания дома. В результате финансовое благополучие многих значительно пострадает. Освобождение от коммуналки сможет частично помочь гражданам в сложной экономической ситуации, указал депутат.
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
Как в мире борются с коронавирусом
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