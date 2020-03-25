Деятельность клубов и кинотеатров приостановили в Подмосковье

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Деятельность ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат приостановили в Подмосковье. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева на сайте регионального правительства.
Отмечается, что это необходимо "в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Помимо прочего, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других подобных заведениях. Ранее в Подмосковье рекомендовали собственникам приостановить работу торговых центров (ТЦ).
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Подмосковье
16 марта Воробьев рассказал, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Московской области ввели аналогичные столичным меры. В частности, школьники ушли на трехнедельные каникулы.
Также на территории Подмосковья запретили массовые мероприятия, численностью более 50 человек. Кроме того, приостановлены все занятия, проводимые в рамках программы "Активное долголетие".
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.
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