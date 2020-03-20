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Общество

00:28

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу ТЦ

общество происшествия безопасность

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев/

Власти Подмосковья рекомендовали собственникам приостановить работу торговых центров (ТЦ). Документ за подписью губернатора Андрея Воробьева опубликован на сайте правительства Подмосковья.

Отмечается, что это необходимо "в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", передает RT.

Ранее Воробьев рассказал, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Московской области ввели аналогичные столичным меры. В частности, школьники уйдут на трехнедельные каникулы.

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199

Также на территории Подмосковья запретили массовые мероприятия, численностью более 50 человек. Кроме того, приостановлены все занятия, проводимые в рамках программы "Активное долголетие".

Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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