Врачи рассказали, как не перепутать коронавирус с гриппом и аллергией

Врачи объяснили, как не перепутать коронавирус с гриппом и аллергией
Врачи рассказали, чем новый коронавирус отличается от аллергии, гриппа или простуды, передает телеканал Москва 24.
Они призывают граждан не впадать в панику, но при этом и не быть беспечными. По словам медиков, при поражении организма COVID-19 часто наблюдается жар, сухой кашель и затрудненное дыхание.
Реже возникает боль – головная, а также в мышцах и горле. Еще реже встречается насморк и диарея, чего почти не бывает при гриппе. С этим могут столкнуться лишь дети. Точно не бывает диареи при простуде и аллергии. Чихания при короновирусной инфекции, в отличие от аллергии, нет совсем.
При появлении первых симптомов специалисты советуют не заниматься самолечением, а сразу же обратиться в больницу.
Китайские ученые выяснили, что дети могут быть скрытыми разносчиками коронавируса. Это связано с тем, что заболевание у них протекает бессимптомно или выражено слабо.
Специалисты детского центра в китайском Гуанчжоу исследовали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где зарегистрированы пациенты с COVID-19. Анализы показали, что 10 детей (1,3%) были заражены.
При этом серьезных симптомов не оказалось ни у одного. У семи была лихорадка и температура 39, но больше никаких признаков болезни. Осложнений в виде пневмонии тоже не выявлено. Все это делает детей потенциально опасными для взрослой категории населения.
Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.
В России заразились 93 человека. С 18 марта до 1 мая будет временно ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства.
В Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.
Государственные учреждения закрыты до 12 апреля. В школах организуют малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.
Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица. Больницы Москвы временно недоступны для посещения.
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