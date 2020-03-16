Государственные школы закроют в Москве с 21 марта до 12 апреля

18:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Со вторника, 17 марта, на госучреждения дополнительного образования и спортивные школы распространяется режим свободного посещения. С субботы, 21 марта, и до воскресенья, 12 апреля, государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения допобразования будут закрыты, сообщается на личном сайте Сергея Собянина.
По запросам родителей в школах организуют малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.
Мэр попросил родителей, дети которых не посещают школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому.
Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.
До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания.
Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица.
В наземном транспорте временно нельзя будет купить билет у водителя. Департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан.
Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
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