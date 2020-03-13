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Европа стала центром пандемии COVID-19, передает ТАСС. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая, сообщает гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражены свыше 132 тысяч человек в 123 странах и зарубежных территориях. Большинство выздоровело, свыше 4 тысяч скончалось.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 45 случаев, из них 24 приходится на Москву.

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.

Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал точку зрения о том, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан ранее утверждал, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.