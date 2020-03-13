11 новых случаев заражения коронавирусом выявили в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Пять пациентов находятся в Москве, один – в Московской области, трое – в Ленинградской области, еще один – в Пермском крае. Все они в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию. Один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими. Всего в России зарегистрировано 45 случаев COVID-19.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено свыше 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, но более 4 тысяч скончалось. Первый случай заражения зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.