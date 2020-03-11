ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Об этом заявил генеральной директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
"Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия", – сказал Гебрейесус.
Гендиректор не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом стран увеличится. Он подчеркнул, что ВОЗ в круглосуточном режиме оценивает ситуацию в мире в связи с распространением вируса.
"Мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием", – заявил Гебрейесус.
Пандемией называют сильную эпидемию, которая распространяется на всей территории страны, сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
Тем временем в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что за последние сутки число зарегистрированных новых случаев в России увеличилось с 8 до 28 человек. Отмечается, что шесть заразившихся находятся в Москве, еще двое – в Подмосковье.
В штабе подчеркнули, что последние две недели заболевшие посещали Италию. Все заболевшие помещены в инфекционные боксы. Уже определен круг лиц, с кем контактировали новые заболевшие. Ведется работа для помещения их под наблюдение медиков.
Что делать вернувшимся из стран с коронавирусом россиянам
10 марта Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.
На прошлой неделе мэр города ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.
С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По последним данным на 11 марта, общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира. Число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончалось 3158, излечилось более 61 тысячи заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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