В Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тыс человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Массовые мероприятия, на которых будет более пяти тысяч участников, запретят в столице. Ограничения в связи с коронавирусом будут действовать до 10 апреля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Сергей Собянин в своем блоге написал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется.
"Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей", – подчеркнул мэр.
"К сожалению, придется отменить фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверской, запланированное на 15 марта. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков", – добавил глава города.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве из-за коронавируса перенесли. Он должен был состояться в апреле, но теперь его планируют провести летом.
5 марта Сергей Собянин ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09. При первых симптомах нужно обратиться к врачам для оказания помощи на дому.
С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек, скончались 3136 человек, излечилось почти 60 тысяч заболевших. Как сообщили в ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
9 марта стало известно, что в Москве выявили троих новых инфицированных коронавирусом. Всего в России заражены 20 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: