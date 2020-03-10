В Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тыс человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Массовые мероприятия, на которых будет более пяти тысяч участников, запретят в столице. Ограничения в связи с коронавирусом будут действовать до 10 апреля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин в своем блоге написал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется.

"Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей", – подчеркнул мэр.

"К сожалению, придется отменить фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверской, запланированное на 15 марта. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков", – добавил глава города.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве из-за коронавируса перенесли. Он должен был состояться в апреле, но теперь его планируют провести летом.

5 марта Сергей Собянин ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09. При первых симптомах нужно обратиться к врачам для оказания помощи на дому.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек, скончались 3136 человек, излечилось почти 60 тысяч заболевших. Как сообщили в ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.

9 марта стало известно, что в Москве выявили троих новых инфицированных коронавирусом. Всего в России заражены 20 человек.