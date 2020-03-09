Глава ВОЗ заявил об угрозе пандемии коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала риск пандемии коронавируса COVID-19 крайне высоким. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, как сообщает ТАСС.

"Угроза пандемии стала очень реальной", – заявил специалист.

По словам главы ВОЗ, на данный момент болезнь распределилась по миру неравномерно. При этом Гебрейесус считает, что даже потенциальную пандемию можно будет взять под контроль при условии решительных действий.

В частности, речь идет о серьезной профилактике, а также оперативном реагировании на ранних стадиях заболевания. В частности, Всемирная организация здравоохранения рекомендует рассмотреть возможность массового закрытия школ, отмены публичных мероприятий и самокарантина.

На данный момент ВОЗ уже отправила медицинские защитные средства в 57 стран и планирует осуществить такие же поставки еще в 28 государств. 120 мировых стран получили необходимое лабораторное оборудование.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В Китае зафиксировано более 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 58,6 тысячи человек, заразились 80,7 тысячи. Всего же в мире, по сведениям ВОЗ, заболели более 100 тысяч человек, свыше 3,8 тысячи умерли.

Три новых случая заболевания, в частности, выявили в России. Заболевшие ранее посещали Италию. На данный момент за ними наблюдают врачи, их состояние удовлетворительное.

