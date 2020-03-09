Три заболевших коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение в стационарах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Трое заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Москве лечатся в стационарах. Их состояние удовлетворительное, как сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Двое из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, один – в больничный комплекс в Коммунарке", – рассказали в штабе.

По имеющейся информации, у двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме. Состояние еще одной пациентки оценивают как средней тяжести. Помощь ей оказывает специализированная бригада врачей.

Двое заболевших – семейная пара. До своей госпитализации они не успели сконтактировать с большим количеством людей. Дети в этой семьей наблюдаются врачами. Третий пациент, девушка, была в Италии по деловым обязательствам вместе с коллегами. Сейчас за ними наблюдают.

В штабе отметили, что всего, вместе с тремя новыми заболевшими, на сегодняшний день в столице подтверждено девять случаев заболевания. Один из пациентов ранее был успешно выписан из больницы после полного выздоровления.

О трех новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 стало известно в понедельник, 9 марта. Как выяснилось, все три человека посещали Италию.

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5 марта 2020 года Сергей Собянин сообщил, что в городе введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В таком режиме находятся поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города.

Всем, кто передвигался из Италии в Москву теми же рейсами, что и заболевшие, предписано перейти на самоизоляцию и обратиться к врачам.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию и другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В Китае зафиксировано более 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 58,6 тысячи человек, заразились 80,7 тысячи. Всего же в мире, по сведениям ВОЗ, заболели более 100 тысяч человек, свыше 3,8 тысячи умерли.

