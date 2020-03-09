В Китае рассказали о сроках завершения эпидемии коронавируса

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Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал о сроках завершения распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне.

"Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта [заболевания из Китая] на импорт", – отметил Чжун Наньшань.

Впервые вспышка эпидемии коронавируса возникла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас в Китае зафиксировано более 80 тысяч случаев заражения. Свыше 58 тысяч человек выздоровели, в то время как 3123 человека стали жертвами коронавируса. Всего в мире инфицированы COVID-19 более 110 тысяч. Заболевшие коронавирусом зафиксированы в 103 странах.

В России в настоящий момент обнаружили 17 зараженных. Три человека уже выздоровели и выписались из больниц. В то же время с подозрением на коронавирус под наблюдением медиков остаются 9,5 тысяч человек. В Москве ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Болезнь продолжает распространяться по миру. Ранее первые случаи заражения обнаружили в Бангладеше. Критическая обстановка в связи с коронавирусом сложилась в Италии. За последние сутки число жертв заболевания увеличилось на 133 человека, достигнув отметки в 366 умерших. В связи с коронавирусом 14 провинций на севере Италии оказались изолированными от внешнего мира. На карантине в настоящий момент находится около 16 миллионов человек.