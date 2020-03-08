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Происшествия

08 марта, 22:44

Число жертв коронавируса в Италии увеличилось за сутки на 133 человека

происшествия за рубежом

Фото: CESARE ABBATE/EPA/TASS

В Италии за сутки скончалось 133 человека, заразившихся коронавирусом. Общее число жертв составило 366 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Выявлено 1,5 тысячи новых случаев заражения, эта цифра достигла 7,3 тысячи человек. Выздоровевших за сутки – 33 (всего 622).

Почти половина скончавшихся были в возрастном диапазоне от 80 до 90 лет. Большая часть летальных исходов приходится на Ломбардию – 113 смертей.

С момента начала распространения коронавируса в Италии самый высокий темп роста числа смертельных исходов.

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Ранее на севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций в связи с распространением нового типа коронавируса по стране.

В Ломбардии, а также еще в 14 северных провинциях закрываются музеи, галереи и другие общественные места. Въехать в регион или выехать за его пределы можно только в том случае, если это обосновано медицинскими показаниями.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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