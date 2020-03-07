Вифлеем закрыли для туристов и паломников из-за коронавируса

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Вифлеем закрыли для туристов и паломников из-за распространения нового типа коронавируса. О таком решении в субботу, 7 марта, объявили палестинские власти, передает ТАСС.

"Вифлеем полностью закрыт для въезда и выезда, за исключением экстренных случаев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все отели Палестины отменяют бронирования для туристических организаций.

Ранее сообщалось о том, что Венецианский карнавал завершили раньше срока из-за коронавируса. Все основные его мероприятия, включая знаменитые "полет ангела" и "шествие Марий", на момент преждевременного закрытия уже состоялись.

Также стало известно, что миланский театр "Ла Скала" отменил спектакли из-за уханьской пневмонии. Помимо этого, в экстренном порядке была закрыта одна из крупнейших в городе художественных галерей "Брера".

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 3 тысяч 70, за сутки умерли 28 человек, выздоровели 1 тысяча 678 граждан.

Также в ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету. По словам экспертов, если это произойдет, это станет настоящим чудом.