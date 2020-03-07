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Общество

14:26

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Мальте

происшествия общество за рубежом

Фото: ТАСС/Alex Plavevski/EPA

На Мальте выявлен первый случай заражения новым типом коронавируса. Заболевшей оказалась 12-летняя девочка, передает ТАСС.

Отмечается, что инфицированная во вторник вернулась в республику из Италии. Другие подробности не приводятся.

Также стало известно, что число заразившихся уханьской пневмонией в Германии возросло до 684. За прошедшие сутки там было выявлено 150 случаев инфицирования COVID-19.

Помимо этого, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что количество зараженных коронавирусом людей в мире превысило 100 тысяч.

"В мире насчитывается 101 827 подтвержденных случаев, умерли 3 484 человека. Речь идет о периоде с 31 декабря по 7 марта", – отметил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 3 тысяч 70, за сутки умерли 28 человек, выздоровели 1 тысяча 678 граждан.

Также в ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету. По словам экспертов, если это произойдет, это станет настоящим чудом.

В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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