Первый россиянин, заболевший коронавирусом, выписан после выздоровления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый россиянин, заболевший коронавирусом, выписан из больницы, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Москвич выздоровел и покинул здание Инфекционной больницы №1. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается. Пациент находится в хорошем состоянии.

"Сегодня мы выписали пациента, у которого впервые в Москве была выявлена коронавирусная инфекция. Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Лечение и обследование пациента проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями министерства здравоохранения РФ "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции", – заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Депздрава Москвы Светлана Сметанина.

Сам выписанный пациент сообщил, что поедет отдыхать домой, и поблагодарил врачей больницы за внимательное отношение.

В Москве проходят лечение от коронавируса COVID-19 еще пять человек. Все они в последние две недели посещали Италию. Трое зараженных пациентов доставлены в инфекционную больницу № 1, двое – в больничный комплекс в Коммунарке. Все они находятся в специальных палатах и получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В таком режиме находятся поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города.

Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

Людей с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус готовы принять в новом больничном комплексе в Коммунарке, где созданы все условия для качественной диагностики и лечения. Это одна из крупнейших современных клиник в России.

С 10 марта до занятий в школах не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

