Троих россиян, заболевших на круизном лайнере в Японии, выписали

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Трое российских граждан, которые заразились коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы. Пациенты находились под наблюдением врачей в Казани, заявили ТАСС в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.

Морское судно Diamond Princess было на карантине в связи с тем, что на его борту оказался гражданин КНР, у которого выявили коронавирус. На борту было 3711 человек, в том числе 2666 гостей и 1045 членов команды.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксирована в декабре прошлого года в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ оценила угрозу распространения болезни как очень высокую.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Мэр отметил, что в настоящий момент ситуация в столице относительно спокойная.

