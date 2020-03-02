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Москва 24

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Общество

2 марта, 19:43

Легко перепутать с гриппом: как обнаружить симптомы коронавируса

общество медицина

В Москве принимают беспрецедентные меры по борьбе с распространением инфекции. Ранее у россиянина, вернувшегося из Италии в Москву, обнаружили коронавирус. Москвичи волнуются, что коронавирус может распространиться по столице. Но паниковать не стоит. Рассказываем, какие симптомы могут указывать на наличие нового вируса и что делать, если вы их у себя обнаружили.

Первый зараженный в Москве

Инфекционная больница № 1 в Москве, где находится пациент с коронавирусной инфекцией. Фото: ТАСС/Андрей Васильев

В Италии стремительно растет число инфицированных коронавирусом. У вернувшегося оттуда россиянина 2 марта был подтвержден коронавирус. Мужчина вернулся на родину еще 23 февраля и отправился в свой частный дом в Подмосковье. Вскоре он обнаружил у себя симптомы ОРВИ и решил обратиться в поликлинику. Его сразу госпитализировали.

По сообщению оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, определен круг людей, с которыми мужчина посещал Италию и общался после возвращения в Россию. Все они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Самого пациента отправили в столичную инфекционную больницу № 1, его заболевание протекает в легкой форме.

Между тем число зараженных коронавирусом по всему миру уже превысило 88 тысяч. Только за последние сутки заболели 1,7 тысячи человек. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в Китае, Италии, Южной Корее и Иране. С последними двумя Россия ограничила авиасообщение. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию.

Когда вызывать скорую помощь

Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Самостоятельно человеку определить наличие коронавируса невозможно. Его симптомы могут быть аналогичными ОРВИ, гриппу и другим вирусам. В Роспотребнадзоре отмечают четыре основных признака, которые могут указывать на наличие коронавируса:

1. Чувство усталости;
2. Затрудненное дыхание;
3. Высокая температура;
4. Кашель и боль в горле.

Клинический вирусолог Георгий Викулов в диалоге с Москвой 24 добавил, что особое внимание нужно обратить на резкое начало заболевания и температуру, когда она не поддается снижению стандартными препаратами. Если лихорадка держится больше двух дней, нужно принимать более серьезные меры.

Все эти симптомы являются основанием для того, чтобы вызвать врача, а не заниматься самолечением.
Георгий Викулов
клинический вирусолог

Викулов отмечает, что такие признаки могут возникать и при других заболеваниях, например гриппе или воспалении легких. Поэтому только вызов скорой помощи поможет определить дальнейшие шаги по выявлению заболевания. Медики примут решение о назначении лечения, сборе анализов или госпитализации. Обязательные анализы у вас возьмут в случае, если вы посещали одну из стран с опасной эпидемиологической обстановкой в последние две недели или контактировали с заболевшим коронавирусом.

Как обнаруживают коронавирус

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

"Для того чтобы определить наличие коронавируса у человека, надо сделать достаточно серьезные исследования", – рассказал Москве 24 доктор медицинских наук, вице-президент РАЕН Виктор Зуев. Скорость исследования зависит от того, где физически находится потенциально зараженный человек.

Система обнаружения вируса состоит из трех этапов:
1. Сбор анализов врачами-инфекционистами;
2. Проверка анализов специалистами Роспотребнадзора;
3. Финальная экспертиза в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Кольцове (Новосибирская область).

После того как в центре вирусологии провели экспертизу, можно окончательно понять, болен человек коронавирусом или нет. Самостоятельно обратиться в центры Роспотребнадзора для сдачи анализов на коронавирус не получится, у вас потребуют направление от врача. "Обследование осуществляется только по показаниям в случае госпитализации", – подчеркивает Георгий Викулов.

В частных клиниках такая услуга тоже не оказывается. Можно только провериться на вирусы гриппа, стоимость услуги составит в среднем от 1200 до 3000 рублей в зависимости от типа анализов. За сам соскоб из носовой и ротовой областей придется доплатить еще порядка 400 рублей.

Профилактика коронавируса

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Роспотребнадзор напоминает о том, что самое важное в профилактике коронавируса – поддержание чистоты рук и поверхностей. Всегда мойте руки перед едой, а также носите с собой дезинфицирующее средство. Старайтесь лишний раз не касаться рта, носа или глаз немытыми руками.

Находясь в общественных местах, сократите прикосновения к поверхностям, поручням, ручкам итд. Держите в чистоте устройства, к которым вы постоянно прикасаетесь: телефоны, компьютеры, пульты. Старайтесь не есть из общих упаковок (например, чипсы, орешки, печенье) или посуды, если другие люди погружали туда свои пальцы.

Носите с собой одноразовые салфетки, прикрывая ими рот и нос, когда вы чихаете, после чего обязательно их утилизируйте. При желании можно использовать специальную медицинскую маску, не забывая менять ее каждые два часа. При появлении любых симптомов ОРВИ останьтесь дома и обратитесь к врачу. Важно помнить, что, помимо маловероятного заражения коронавирусом, это может быть более распространенный в России грипп.

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Лоскутникова Наталья

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