Легко перепутать с гриппом: как обнаружить симптомы коронавируса

В Москве принимают беспрецедентные меры по борьбе с распространением инфекции. Ранее у россиянина, вернувшегося из Италии в Москву, обнаружили коронавирус. Москвичи волнуются, что коронавирус может распространиться по столице. Но паниковать не стоит. Рассказываем, какие симптомы могут указывать на наличие нового вируса и что делать, если вы их у себя обнаружили.

Первый зараженный в Москве

Инфекционная больница № 1 в Москве, где находится пациент с коронавирусной инфекцией. Фото: ТАСС/Андрей Васильев

В Италии стремительно растет число инфицированных коронавирусом. У вернувшегося оттуда россиянина 2 марта был подтвержден коронавирус. Мужчина вернулся на родину еще 23 февраля и отправился в свой частный дом в Подмосковье. Вскоре он обнаружил у себя симптомы ОРВИ и решил обратиться в поликлинику. Его сразу госпитализировали.

По сообщению оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, определен круг людей, с которыми мужчина посещал Италию и общался после возвращения в Россию. Все они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Самого пациента отправили в столичную инфекционную больницу № 1, его заболевание протекает в легкой форме.

Между тем число зараженных коронавирусом по всему миру уже превысило 88 тысяч. Только за последние сутки заболели 1,7 тысячи человек. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в Китае, Италии, Южной Корее и Иране. С последними двумя Россия ограничила авиасообщение. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию.

Когда вызывать скорую помощь

Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Самостоятельно человеку определить наличие коронавируса невозможно. Его симптомы могут быть аналогичными ОРВИ, гриппу и другим вирусам. В Роспотребнадзоре отмечают четыре основных признака, которые могут указывать на наличие коронавируса:

1. Чувство усталости;

2. Затрудненное дыхание;

3. Высокая температура;

4. Кашель и боль в горле.

Клинический вирусолог Георгий Викулов в диалоге с Москвой 24 добавил, что особое внимание нужно обратить на резкое начало заболевания и температуру, когда она не поддается снижению стандартными препаратами. Если лихорадка держится больше двух дней, нужно принимать более серьезные меры.





Георгий Викулов клинический вирусолог Все эти симптомы являются основанием для того, чтобы вызвать врача, а не заниматься самолечением.

Викулов отмечает, что такие признаки могут возникать и при других заболеваниях, например гриппе или воспалении легких. Поэтому только вызов скорой помощи поможет определить дальнейшие шаги по выявлению заболевания. Медики примут решение о назначении лечения, сборе анализов или госпитализации. Обязательные анализы у вас возьмут в случае, если вы посещали одну из стран с опасной эпидемиологической обстановкой в последние две недели или контактировали с заболевшим коронавирусом.

Как обнаруживают коронавирус

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

"Для того чтобы определить наличие коронавируса у человека, надо сделать достаточно серьезные исследования", – рассказал Москве 24 доктор медицинских наук, вице-президент РАЕН Виктор Зуев. Скорость исследования зависит от того, где физически находится потенциально зараженный человек.

Система обнаружения вируса состоит из трех этапов:

1. Сбор анализов врачами-инфекционистами;

2. Проверка анализов специалистами Роспотребнадзора;

3. Финальная экспертиза в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Кольцове (Новосибирская область).

После того как в центре вирусологии провели экспертизу, можно окончательно понять, болен человек коронавирусом или нет. Самостоятельно обратиться в центры Роспотребнадзора для сдачи анализов на коронавирус не получится, у вас потребуют направление от врача. "Обследование осуществляется только по показаниям в случае госпитализации", – подчеркивает Георгий Викулов.

В частных клиниках такая услуга тоже не оказывается. Можно только провериться на вирусы гриппа, стоимость услуги составит в среднем от 1200 до 3000 рублей в зависимости от типа анализов. За сам соскоб из носовой и ротовой областей придется доплатить еще порядка 400 рублей.

Профилактика коронавируса

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Роспотребнадзор напоминает о том, что самое важное в профилактике коронавируса – поддержание чистоты рук и поверхностей. Всегда мойте руки перед едой, а также носите с собой дезинфицирующее средство. Старайтесь лишний раз не касаться рта, носа или глаз немытыми руками.

Находясь в общественных местах, сократите прикосновения к поверхностям, поручням, ручкам итд. Держите в чистоте устройства, к которым вы постоянно прикасаетесь: телефоны, компьютеры, пульты. Старайтесь не есть из общих упаковок (например, чипсы, орешки, печенье) или посуды, если другие люди погружали туда свои пальцы.

Носите с собой одноразовые салфетки, прикрывая ими рот и нос, когда вы чихаете, после чего обязательно их утилизируйте. При желании можно использовать специальную медицинскую маску, не забывая менять ее каждые два часа. При появлении любых симптомов ОРВИ останьтесь дома и обратитесь к врачу. Важно помнить, что, помимо маловероятного заражения коронавирусом, это может быть более распространенный в России грипп.