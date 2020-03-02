Синхронистки из РФ не выступят на этапе Мировой серии в Париже из-за коронавируса

17:52
Фото: ТАСС/Mark Baker/AP Photo/AP
Российские синхронистки не будут выступать в рамках этапа Мировой серии в Париже из-за коронавируса. Об этом заявила тренер сборной Татьяна Покровская.
"Мы решили не рисковать и не лететь в Париж на Мировую серию. Здоровье спортсменок – прежде всего, плюс не хотелось бы, чтобы кто-то попал в карантин. По соревнованиям пока держим паузу", – приводит РИА Новости ее слова.
Ранее сообщалось, что новым типом пневмонии заразилось около 2,1 тысячи человек в 18 странах Евросоюза. Отмечалось, что 38 случаев закончились летальным исходом.
Также 2 марта стало известно, что коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося с отдыха из Италии. Уточнялось, что заболевание у пациента протекает в легкой форме, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.
Россиянин заразился коронавирусом, находясь на отдыхе в Италии
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