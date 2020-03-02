Около 2,1 тысячи человек в 18 странах ЕС заразилось коронавирусом

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Китайским коронавирусом заразилось около 2,1 тысячи человек в 18 странах Евросоюза. 38 случаев инфицирования закончились летальным исходом, сообщает РИА Новости.

"По состоянию на это утро у нас есть 2,1 тысячи подтвержденных случаев в 18 странах ЕС, 38 граждан умерли", – сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес.

Ранее коронавирус подтвердился у россиянина, вернувшегося из Италии. Уточнялось, что заболевание у пациента протекает в легкой форме, его состояние оценивается как удовлетворительное.

У вернувшегося из Италии россиянина подтвержден коронавирус

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае, если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.