Роспотребнадзор призвал сократить поездки за рубеж из-за коронавируса

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Россиянам следует по возможности избегать поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания там. Это необходимо для защиты от коронавируса, объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое – нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны", – цитирует ее ТАСС.

Попова подчеркнула, что всех пассажиров, прибывающих в страну международными рейсами, проверяют на коронавирус. Теплометрический контроль действует с 31 декабря 2019 года.

Всего досмотрено более трех миллионов человек. Из них порядка 15% – граждане Китая, остальные – из разных стран, уточнила глава Роспотребнадзора.

Обязательный карантин для россиян, приехавших из Италии, пока не нужен, считает она. По словам Поповой, необходимо обратиться в медицинское учреждение, объяснить, что вы вернулись оттуда. После этого пациента должны взять под наблюдение.

Руководитель ведомства добавила, что с 21 января тест на коронавирус доступен во всех регионах России. В стране есть две зарегистрированные тест-системы. Их также направят в Монголию по запросу властей государства.

Все медицинские маски из российских аптек эффективны в качестве защиты от коронавируса при правильном использовании, заверила Попова. Нужно носить чистую маску и не более чем через три часа менять ее на следующую чистую маску.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря 2019 года в городе Ухане в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. В ВОЗ не исключили возможность пандемии. Уровень риска распространения COVID-19 подняли до очень высокого.

Специалисты разрабатывают около 20 вакцин от коронавируса. Первые результаты должны появиться через несколько недель.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тысячи человек, число заразившихся превысило 78,8 тысячи. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 государствах, включая Россию.

Пятерых пассажиров, имевших контакт в аэропорту Шереметьево с гражданином Ирана с коронавирусом, проверили. Они здоровы. В Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на данный момент не выявлено.