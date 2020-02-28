Коронавирус может стать сезонной болезнью

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российские вирусологи считают, что человечество не сможет победить коронавирус COVID-19 полностью, он закрепится в популяции и будет, как и грипп, проявляться сезонно. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова.
Специалист считает, что штамм может закрепиться среди людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. Нетесов подчеркивает, что COVID-19 будет поражать наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронических больных и тех, у кого ослаблен иммунитет.
Такие заявления уже делали и китайские ученые. В частности, заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь сообщил, что атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей оставаться в человеческой популяции. Что же касается нового коронавируса, у него набор характеристик, которые позволяют ему существовать долгое время, так же как грипп. Сдержать распространение патогена медики не в силах из-за длительного инкубационного периода – до 27 дней.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения.
На сегодняшний день власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов из-за коронавируса. Выздоровели более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.
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