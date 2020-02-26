В России могут усилить ответственность за нарушение карантина из-за коронавируса

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В России могут усилить ответственность за нарушение карантина из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяну Голикову.

"Усиление ответственности у нас пока прорабатывается, но каких-то жестких драконовских мер, которые принимают некоторые страны, в России пока нет", – сказала Голикова.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре ввели наказание за нарушение карантина по коронавирусу. Возвратившиеся из КНР люди должны будут две недели провести на домашнем карантине, однако ранее им разрешалось ненадолго выходить на улицу.

За нарушение нового постановления предусмотрено тюремное наказание сроком до 6 месяцев и штраф в размере до 10 тысяч сингапурских долларов. Иностранцам же и вовсе за игнорирование запрета грозит увольнение с работы и выдворение за пределы страны.

Из-за распространения коронавируса в России продлили введенные ранее ограничения до 1 апреля. Татьяна Голикова отмечала, что также обсуждается возможность перевода студентов из КНР в российских вузах на дистанционное обучение.

Помимо этого, с 1 марта будет приостановлено авиасообщение с Южной Кореей. В этой стране активно распространяется новая форма пневмонии, поэтому полеты разрешат только на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Полеты будут разрешены только до вывоза всех россиян из Южной Кореи.

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В материковом Китае заразилось более 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.

Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших. Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

