Отлов диких животных начался в Москве из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Отлов диких животных и дератизация начались в Москве с целью предотвращения распространения коронавируса, рассказала глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
По ее словам, если у горожан возникают вопросы, в ведомстве отвечают на них. Разъяснения ведутся по телефону и в социальных сетях, уточнила руководитель управления.
Она подчеркнула, что в столице приняты беспрецедентные меры. Речь идет о работе в комплексах аэропортов, контроле прилетающих из КНР, термометрии, отборе мазков на коронавирус. Андреева отметила, что население адекватно относится к этим шагам, поскольку никто не хочет заболеть.
"Это совершенно нормальная работа, которая проводится в плановом режиме, очень взвешенно, задействованы все департаменты правительства Москвы, мэром Москвы проводятся совещания в этой части, мы докладываем по тем мероприятиям, которые проводит город", – цитирует ее РИА Новости.
Сергей Собянин рассказал о проведении в городе рейдов полиции и медработников по общежитиям и гостиницам, в которых могут пребывать китайцы. Мониторинг прибывших ведется в метро и на другом транспорте.
Усиленный дезинфекционный режим действует в местах скопления людей – на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Все помещения тщательно убирают с использованием специальных средств. Аналогичная уборка проводится в общественном транспорте, в том числе в такси и каршеринговых авто.
В столичных ресторанах тоже усилят меры безопасности. По предписанию Роспотребнадзора в залах должны использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели.
Сотрудники обязаны носить защитные маски и пользоваться антисептиками. Помещения требуются дезинфицировать дважды в день – утром и вечером, дверные ручки и кассовые аппараты – один раз в час.
Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В материковом Китае заразилось более 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. В РФ под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.
Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших. Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.
В Москве приняты меры по борьбе с коронавирусом
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