"Дежурит полиция, все в масках". Очевидец – о закрытом на карантин отеле на Тенерифе

Фото: Юлия Круглова

Очевидец Юлия Круглова рассказала Москве 24 о закрытом на карантин отеле на Тенерифе, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.

Девушка поделилась, что проживает неподалеку от отеля H10 Costa Adeje Palace, где как раз проживал итальянец. Она рассказала, что мужчина заселился в отель уже с признаками недомогания. Он обратился в клинику неподалеку от ее дома, откуда его с подозрением на коронавирус отправили в другую клинику, где уже подтвердили диагноз.

Круглова также отметила, что утром во вторник автобус от их турагентства поехал за туристами в отель, чтобы отвезти их к яхтам для плавания, однако автобус не пропустили, все было перекрыто. Девушка подчеркнула, что подъезд к отелю закрыт, как и сам отель.

"Отель сейчас закрыт, все подъезды к отелю закрыты, вокруг дежурит полиция, все в масках. Всех на острове просят чаще мыть руки, пользоваться одноразовыми салфетками, реже выходить из дома, не посещать места общественного скопления. Начинается ажиотаж в магазинах, все начинают экстренно скупать еду, переживая, что ее кому-то не хватит", – добавила Юлия.

Она также рассказала, что находящиеся в закрытом отеле люди на условия там не жалуются, чувствуют себя нормально. Круглова подчеркнула, что их обеспечивают едой, водой, чистым бельем, а также постоянно проверяют на наличие коронавируса.

"С учетом карантина они будут находиться там, я думаю, не меньше двух недель. Тем не менее у нас спокойно идет карнавал (второй по масштабу в мире после бразильского). Хотя сегодня сообщили, что, возможно, отменят все мероприятия. Итальянец, у которого обнаружили коронавирус, тоже присутствовал на этом карнавале", – добавила Юлия.

Она подчеркнула, что все образовательные учреждения также работают по прежнему графику. При этом она отметила, что маски носить им не рекомендовали из-за высокой температуры в городе. Она добавила, что при 30-градусной жаре в маске просто невозможно дышать.

В Италии заразилось более 200 человек, скончались десять. Закрываются музеи, театры. Отменены показы мод, карнавал в Венеции, футбольные матчи. Туристический сектор фиксирует убытки.

Посольство России в Риме рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения регионов Италии. Находящихся в Италии россиян при обнаружении симптомов коронавируса призывают незамедлительно обратиться по единому телефону итальянских экстренных служб для проведения диагностики в медучреждениях страны.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящий момент в Италии отдыхает около семи тысяч организованных российских туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране может находиться около 20 тысяч россиян.

Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

По последней информации, число зараженных в КНР превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, вылечилось свыше 27 тысяч человек. В России под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из Китая.