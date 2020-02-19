АТОР подсчитала убытки от запрета на въезд граждан Китая в РФ

19 февраля, 00:16
Фото: AP/TASS/Koji Sasahara
Стало известно, какие убытки понесет российский турбизнес из-за временного запрета на въезд граждан КНР в РФ. Об этом информирует сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, по подсчетам специалистов, за февраль и март российский турбизнес лишится почти 3 миллиардов рублей.
"При средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере 500 долларов США (усредненный показатель), только в феврале российские туроператоры по въездному туризму недосчитались дохода в размере минимум 1,4 миллиарда рублей. Уже очевидно, что в марте 2019 года туристы из Китая в Россию также не приедут (эти бронирования отменены). Ожидалось, что доходы от приема туристов из Китая в марте также составят как минимум 1,4 миллиарда рублей", – сообщили в пресс-службе ассоциации.
Там подчеркнули, что в 2019 году Россию посетили 1,5 миллиона туристов из КНР, из них 1,2 миллиона – по безвизовому каналу. При этом 75% всего турпотока из Китая пришлось на период с мая по сентябрь.
Кроме того, с января по май в 2019 году Россию ежемесячно посещали порядка 40 тысяч туристов из КНР.
"В 2020 году предполагался прирост на уровне как минимум 10% – то есть месячные цифры прибытий могут быть увеличены до 45 тысяч", – заверили в пресс-службе АТОР.
В случае, если запрет на въезд китайских туристов будет продлен на период с мая по сентябрь, потенциальные убытки отрасли могут составить более 31 миллиарда рублей, подсчитали в ассоциации.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о приостановке въезда граждан Китая в Россию. Ограничение начнет действовать с 20 февраля.
Кроме того, с 19 февраля временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд гражданам Китая.
Распоряжение премьер-министра РФ связано со вспышкой нового коронавируса в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По последним данным на 18 февраля, число инфицированных в Китае составило 72,4 тысячи граждан. Количество летальных исходов в Китае – почти 1,9 тысячи человек, выздоровело 12,5 тысячи человек.
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