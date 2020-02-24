Роспотребнадзор назвал число остающихся под наблюдением людей из Китая

Фото: ТАСС/Екатерина Макашина

Более 12 тысяч человек, прибывших из КНР, остаются под медицинским наблюдением в России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По состоянию на 24 февраля, под контролем – 12 092 человек. В ведомстве напомнили, что с 1 февраля в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране принимает рейсы из Китая, выделен и подготовлен отдельный терминал.

"Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства", – уточняется в сообщении.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус – COVID-2019.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. За его пределами, отмечает ВОЗ, в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.

Ученые выявили новый источник распространения коронавируса. Эксперты полагают, что передача инфекции от человека к человеку могла произойти до рынка в Ухане, откуда вирус разлетелся по всему Китаю.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, передает "Интерфакс". Однако он добавил ,что нужны дальнейшие доработки.

Ханьхуэй рассказал, что в Китае ежедневно от коронавируса вылечивается около двух тысяч человек, а заболевает несколько сотен. Он сообщил, что значительно снизилась и смертность от заболевания: в провинции Хубэй она составляет менее 3%, а в других провинциях – 0,55% от числа заболевших.