Роспотребнадзор назвал число остающихся под наблюдением людей из Китая

Фото: ТАСС/Екатерина Макашина
Более 12 тысяч человек, прибывших из КНР, остаются под медицинским наблюдением в России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По состоянию на 24 февраля, под контролем – 12 092 человек. В ведомстве напомнили, что с 1 февраля в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране принимает рейсы из Китая, выделен и подготовлен отдельный терминал.
"Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства", – уточняется в сообщении.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус – COVID-2019.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. За его пределами, отмечает ВОЗ, в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
Ученые выявили новый источник распространения коронавируса. Эксперты полагают, что передача инфекции от человека к человеку могла произойти до рынка в Ухане, откуда вирус разлетелся по всему Китаю.
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, передает "Интерфакс". Однако он добавил ,что нужны дальнейшие доработки.
Ханьхуэй рассказал, что в Китае ежедневно от коронавируса вылечивается около двух тысяч человек, а заболевает несколько сотен. Он сообщил, что значительно снизилась и смертность от заболевания: в провинции Хубэй она составляет менее 3%, а в других провинциях – 0,55% от числа заболевших.
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 1400 человек
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