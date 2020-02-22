Ученые нашли новый источник распространения коронавируса

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Ученые из Китая выявили новый источник распространения коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что передача инфекции от человека к человеку могла произойти до рынка в Ухане, откуда вирус разлетелся по всей стране, передает РИА Новости.

Эксперты заверяют, что жители КНР начали заболевать коронавирусом еще в ноябре прошлого года. Ранее же говорилось, что вспышка инфекции произошла в конце декабря.

Так, ученые провели анализ геномных данных 93 образцов нового типа пневмонии, собранных в 12 странах, а также исследовали источники заражения и пути распространения болезни. Оказалось, что новая форма вируса попала на рынок морепродуктов Хуанань из другого места.

В частности, уточняется, что некий нулевой пациент мог инфицировать кого-то на Хуанане. Сам же рынок впоследствии явился благоприятной средой для ускорения распространения вируса между людьми.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

C 20 февраля российские власти приостановили въезд граждан КНР на территорию России с целью недопущения распространения вируса по стране.

На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения новым типом пневмонии в Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяча 659 гражданам удалось побороть болезнь.