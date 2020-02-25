Посольство РФ просит россиян воздержаться от поездок в Италию

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Посольство России в Риме рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения регионов Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Twitter.

"С учетом того что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно – в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, – посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы", – заявили в дипмиссии.

В посольстве также призвали находящихся в Италии россиян при обнаружении симптомов коронавируса немедленно обратиться по единому телефону итальянских экстренных служб для проведения диагностики в медучреждениях страны.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящий момент в Италии отдыхает около семи тысяч организованных российских туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране может находиться около 20 тысяч россиян.

В Италии заразилось более 200 человек, умерли семь человек. Закрываются школы, музеи, театры. Отменены показы мод, карнавал в Венеции, футбольные матчи. Туристический сектор фиксирует убытки.

Тем временем ранее сообщалось, что в отеле на острове Тенерифе введен карантин, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии. По данным ряда СМИ, в отеле он находился вместе со своей женой. В гостинице находятся по меньшей мере двое россиян.

Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

По последней информации, число зараженных в КНР превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, вылечилось свыше 27 тысяч человек. В России под наблюдением остаются более 12 тысяч человек, прибывших из Китая.