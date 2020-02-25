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Москва 24

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Общество

14:26

Россияне не отказываются от поездок в Италию из-за коронавируса

общество туризм эксклюзив

Фото: АР/Claudio Furlan/Lapresse

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Москвой 24 рассказал, что россияне не отказываются от поездок в Италию, несмотря на растущее там число заболевших коронавирусом.

"Чрезвычайной ситуации на этом направлении нет. Нет обращений, во-вторых, невысокий сезон, а зачастую операторы предлагают заменить или перенести дату", – объяснил он.

По словам Барзыкина, такая ситуация продолжается пока только несколько дней. Однако он считает, что если она затянется, то спрос на это направление снизится.

В Италии заразились более 200 человек, умерли семеро. Закрываются школы, музеи, театры. Отменены показы мод, карнавал в Венеции, футбольные матчи. Туристический сектор фиксирует убытки.

Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

По последней информации, число зараженных в КНР превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, вылечилось свыше 27 тысяч человек. В России под наблюдением остаются более 12 тысяч человек, прибывших из Китая.

Италия стала эпицентром коронавируса в Европе

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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