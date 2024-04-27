27 апреля, 06:03Происшествия
Ректификационная колонна повреждена на кубанском заводе после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал Baza
Ректификационная колонна оказалась повреждена на заводе в Славянске-на-Кубани после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский в своем телеграм-канале.
По его словам, всего на резервуарный парк и ректификационную колонну было совершено девять атак. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не получил повреждений.
Возгорание на месте происшествия было оперативно ликвидировано. В результате произошедшего никто не пострадал, подчеркнул Синяговский.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что средства ПВО подавили более 10 украинских беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.
Глава региона отметил, что ВСУ попытались атаковать при помощи БПЛА нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры края.
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