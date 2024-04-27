Ректификационная колонна повреждена на кубанском заводе после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Ректификационная колонна оказалась повреждена на заводе в Славянске-на-Кубани после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский в своем телеграм-канале.

По его словам, всего на резервуарный парк и ректификационную колонну было совершено девять атак. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не получил повреждений.

Возгорание на месте происшествия было оперативно ликвидировано. В результате произошедшего никто не пострадал, подчеркнул Синяговский.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что средства ПВО подавили более 10 украинских беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах.

Глава региона отметил, что ВСУ попытались атаковать при помощи БПЛА нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры края.