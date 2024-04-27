Силы ПВО сбили более 10 украинских беспилотников в Краснодарском крае

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) подавили более 10 украинских беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Кондратьев отметил, что украинские войска попытались атаковать при помощи БПЛА нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Однако каких-либо серьезных повреждений и пострадавших в результате атаки не выявлено.

Оперативные службы ликвидируют возникшие возгорания в результате падения дронов.

"Благодарен нашим вооруженным силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА", – добавил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что раненная при атаке украинского дрона на автобус в Курковичах Стародубского муниципального округа в Брянской области женщина скончалась в больнице.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" над территорией Белгородской области.