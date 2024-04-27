27 апреля, 05:20Происшествия
Силы ПВО сбили более 10 украинских беспилотников в Краснодарском крае
Фото: 123RF/boscorelli
Средства противовоздушной обороны (ПВО) подавили более 10 украинских беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
Кондратьев отметил, что украинские войска попытались атаковать при помощи БПЛА нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Однако каких-либо серьезных повреждений и пострадавших в результате атаки не выявлено.
Оперативные службы ликвидируют возникшие возгорания в результате падения дронов.
"Благодарен нашим вооруженным силам за отражение атаки и уничтожение БПЛА", – добавил Кондратьев.
Ранее сообщалось, что раненная при атаке украинского дрона на автобус в Курковичах Стародубского муниципального округа в Брянской области женщина скончалась в больнице.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" над территорией Белгородской области.
Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ