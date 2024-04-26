Шойгу: удары ВСУ по ЗАЭС чреваты катастрофическими последствиями

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Атаки украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны стран ШОС, передает RT.

Министр добавил, что непрекращающиеся удары Киева по ЗАЭС вызывают тревогу.

18 апреля Вооруженные силы Украины вновь атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС при помощи беспилотника. По данным пресс-службы станции, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не было.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается непредсказуемой. Он уточнил, что на ЗАЭС уже неделю не фиксировались новые атаки беспилотников, однако ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту.